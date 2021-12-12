72-летнюю Аллу Пугачеву в мини и чулках захейтили из-за откровенного наряда: "Это просто ужас"

72-летнюю Аллу Пугачеву в мини и чулках захейтили из-за откровенного наряда: "Это просто ужас"

Артистка шокировала фанатов новым образом.

Звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева вместе отправились на день рождения к подруге артистки.

Для праздничного события звезда выбрала несколько смелый и немного откровенный наряд. 72-летняя звезда надела латексное черное мини-платье, высокие сапоги и чулки. Соответствующим фото в своем Instagram поделился Галкин.

Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru

"Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Едва уговорил", — подписал фото артист.

Впрочем, мнения фанатов разделились. Некоторые хвалили певицу, а некоторые начали жестко критиковать. Они убеждены, что Пугачева одевается как "девочка-подросток".

Начала как девочка одеваться. А колготки не для ее возраста, это просто ужас! Богатые сума сошли

Аллочке в санаторий уже нужно, а не вот эти ваши фотосессии

Ну куда уж этой Аллочке такие платья да еще с такими колготками. Галкин наверняка издевается над ней, если публикует такие фото.

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