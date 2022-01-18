72-летнюю Аллу Пугачеву жестко раскритиковали из-за нового фото: "Живая мумия"

Фанаты заметили, что певица не похожа на себя.

Российская певица Алла Пугачева показала новый снимок.

Дочь знаменитости Лиза опубликовала на своей странице в Instagram селфи исполнительницы. На фото артистка изображена в парике и с легким макияжем.

Неузнаваемая Алла Пугачева / instagram.com/elizaveta_galkinaa

"Если вы хотите прожить счастливую жизнь, то посвятите ее целям, а не людям или вещам", — подписала снимок Лиза.

Впрочем, вместо того, чтобы получить комплименты от поклонников, 72-летнюю Аллу Борисовну начали хейтить из-за неудачного фото. Пользователи не понимают, зачем исполнительница публикует такие неудачные кадры.

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