Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

72-летнюю Аллу Пугачеву жестко раскритиковали из-за нового фото: "Живая мумия"

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
72-летнюю Аллу Пугачеву жестко раскритиковали из-за нового фото: "Живая мумия"

Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru

Фанаты заметили, что певица не похожа на себя.

Российская певица Алла Пугачева показала новый снимок.

Дочь знаменитости Лиза опубликовала на своей странице в Instagram селфи исполнительницы. На фото артистка изображена в парике и с легким макияжем.

Неузнаваемая Алла Пугачева / © instagram.com/elizaveta_galkinaa
Неузнаваемая Алла Пугачева / instagram.com/elizaveta_galkinaa

"Если вы хотите прожить счастливую жизнь, то посвятите ее целям, а не людям или вещам", — подписала снимок Лиза.

Впрочем, вместо того, чтобы получить комплименты от поклонников, 72-летнюю Аллу Борисовну начали хейтить из-за неудачного фото. Пользователи не понимают, зачем исполнительница публикует такие неудачные кадры.

  • Живая мумия
  • Может хватит гнаться за молодостью, настало время быть собой
  • Что это за губы? И вообще… Надо стареть естественно и красиво!
  • Это большой минус пластики! Надо соблюдать меру

Читайте также:

Следующая публикация