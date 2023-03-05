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73-летняя Алла Пугачева показала лицо вблизи на "весеннем" селфи

73-летняя Алла Пугачева показала лицо вблизи на "весеннем" селфи

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
364
Время на прочтение
2 мин
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73-летняя Алла Пугачева показала лицо вблизи на "весеннем" селфи

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Артистка поздравила поклонников с первым воскресеньем весны.

Российская примадонна Алла Пугачева порадовала поклонников своим редким фото.

На странице в Instagram звезда разместила селфи, на котором позирует с красивой прической и макияжем. Под этим снимком Алла Борисовна поздравила своих поклонников с первым воскресеньем весны.

В свою очередь подписчики страницы исполнительницы наделали ей много комплиментов и выразили уважение артистке и ее мужу Максиму Галкину, который поддержал Украину и выступил против кровавого режима кремлевского диктатора путина: "Спасибо, Алла Борисовна, что остались человеком!", "а в глазах такая грусть", "Спасибо вам за все, гордимся, что вы избрали Израиль. Здоровье всей вашей семье", "красавица, талантливая певица, порядочный и смелый человек".

Алла Пугачева / © instagram.com/alla_orfey
Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения в Украину муж Аллы Пугачевой, юморист Максим Галкин выступил против кровавой политики путина и публично поддержал нашу страну. После этого Галкина объявили "иноагентом" в россии. Артиста начали "отменять" всюду, где можно. Наконец вместе с женой и детьми Галкин уехал в Израиль. Все свое имущество в россии супруги решили продать, а бизнес – закрыть.

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Дата публикации
Просмотры
364
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