73-летняя Алла Пугачева в смелом мини зажгла на вечеринке

Находящаяся в Москве российская певица Алла Пугачева показала, как проводит время в кругу друзей.

Алла Пугачева, которая в начале сентября из Израиля вернулась в Россию, чтобы отвести детей в школу и вслед за мужем Максимом Галкиным попросила в иноагенты, не забывает и об отдыхе.

Так, на днях 73-летняя Алла Борисовна посетила вечеринку своих друзей. Домашний вечер организовал Игорь Николаев, с которым Пугачева давно дружит.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Для вечеринки примадонна выбрала довольно смелый образ – черное мини-платье, дополненное черными леггинсами и сапогами такого же цвета. Талию исполнительница подчеркнула широким черным поясом.

В свою очередь, поклонники отметили красивый вид Аллы Пугачевой: "Горжусь Аллой", "Алла — красавица", "Алла Борисовна — великая женщина".

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Напомним, когда Минюст России признал Максима Галкина иностранным агентом за поддержку Украины и критику российской власти, Алла Пугачева также попросилась в иноагенты вслед за мужем. После этой просьбы артистку начали проверять российские спецслужбы.

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