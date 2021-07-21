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73-летняя София Ротару восхитила видом на новом снимке: "Вечно молодая

73-летняя София Ротару восхитила видом на новом снимке: "Вечно молодая

instagram.com/sofiarotaru.official

Артистка вместе с сыном улетела на отдых.

Легендарная певица София Ротару удивляет поклонников своим молодым видом.

Так, сын звезды Руслан Евдокименко опубликовал в своем фотоблоге новый снимок с артисткой. На нем родственники улыбаясь позируют в аэропорту "Борисполь", в ожидании полета на отдых. Какой курорт они выбрали, пока неизвестно.

© instagram.com/rus_yevdokymenko
instagram.com/rus_yevdokymenko

"Всем отличного настроения и удачи", — написал Руслан.

Со своей стороны, сторонники взялись комментировать моложавый вид Софии Михайловны. Под публикацией пользователи писали, что 73-летняя артистка выглядит моложе, чем ее 50-летний сын.

  • Тот случай, когда мама выглядит моложе, чем сын
  • Вечно молодая наша София Михайловна
  • София Михайловна, как всегда, бесподобна!
  • Какие красивые

Напомним, ранее цветущая София Ротару умилила фото с невесткой. Артистка поздравила Светлану с днем рождения.