73-летняя София Ротару восхитила видом на новом снимке: "Вечно молодая

Артистка вместе с сыном улетела на отдых.
Легендарная певица София Ротару удивляет поклонников своим молодым видом.
Так, сын звезды Руслан Евдокименко опубликовал в своем фотоблоге новый снимок с артисткой. На нем родственники улыбаясь позируют в аэропорту "Борисполь", в ожидании полета на отдых. Какой курорт они выбрали, пока неизвестно.
"Всем отличного настроения и удачи", — написал Руслан.
Со своей стороны, сторонники взялись комментировать моложавый вид Софии Михайловны. Под публикацией пользователи писали, что 73-летняя артистка выглядит моложе, чем ее 50-летний сын.
- Тот случай, когда мама выглядит моложе, чем сын
- Вечно молодая наша София Михайловна
- София Михайловна, как всегда, бесподобна!
- Какие красивые
Напомним, ранее цветущая София Ротару умилила фото с невесткой. Артистка поздравила Светлану с днем рождения.