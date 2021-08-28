74-летний Арнольд Шварценеггер похвастался своими мышцами во время тренировки

Знаменитость тренировался вместе со своим другом.

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который недавно раскрыл детали своего развода, поделился интересным видео.

Не секрет, что физической форме актера в молодости завидовали многие ребята. Однако, в свои 74-года он продолжает и дальше очаровывать своим накаченным телом. Он опубликовал на странице в Instagram видео, на котором тренируется в зале вместе другом, Администратором Агентства по охране окружающей среды США — 45-летним Майклом Риганом.

Мужчины выполняли упражнения по очереди. Сам же Арнольд был сосредоточен в основном на груди, спине, прессинге и вытягиванию по кругу в тренажерном зале под открытым небом.

"У меня была замечательная тренировка с моим другом Майклом Риганом, и мы поговорили о том, что нам нужен план в спортзале так же, как и нужен план по прекращению загрязнения окружающей среды", — подписал видео актер.

Напомним, что Арнольд следит за своим здоровьем. Не так давно Шварценеггер вакцинировался от коронавируса, процитировав слова из "Терминатора".

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