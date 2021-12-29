74-летний Шварценеггер официально холостяк: что известно о самом длительном разводе Голливуда

Актер и журналистка Мария Шрайвер официально развелись.

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально холостяк.

Знаменитость и племянница Джона Кеннеди — журналистка Мария Шрайвер наконец-то развелись.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер / Getty Images

Бракоразводный процесс длился целых 10 лет после их разрыва отношений в 2011-м. И только с 28 декабря этого года эксы официально больше не муж и жена. Как пишет издание TMZ, заседание прошло в Верховном суде Лос-Анджелеса. Этот развод называют "самым длительным в Голливуде".

Заметим, что Арнольд и Мария поженились в 1986 году.

Свадьба Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер / Getty Images

В браке пара прожила 25 лет и воспитывала четырех общих детей. Однако, в 2011 году, после празднования "серебряной" свадьбы, Арнольд признался, что у него есть внебрачный сын от их домработницы. Мальчик, которого зовут Джозеф Баена, родился 2 октября в 1997 году. Но о том, что женщина родила именно от него, звезда "Терминатора" признал, когда потомку было 14 лет. Когда Арни признался любимой, Шрайвер сразу подала на развод. К слову, за неделю до рождения Джозефа, 27 сентября, Мария родила четвертого малыша, сына Кристофера.

Мария Шрайвер с детьми / Associated Press

Судебная волокита была вызвана тем, что в браке супруги заработали около 400 миллионов долларов и много общей недвижимости. Как говорится в сообщении, имущество Арнольд и Мария разделили почти поровну.

Напомним, недавно внебрачный сын Шварценеггера отказался от фамилии отца. Как объяснил Джозеф, он пытается построить актерскую карьеру и занимается бодибилдингом. Впрочем, парень планирует добиться успеха самостоятельно, без помощи известного папы.

Арнольд Шварценеггер с внебрачным сыном / instagram.com/projoe2

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