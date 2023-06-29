74-летняя Алла Пугачева на фото без фильтров и фотошопа испугала честным внешним видом

В Сети появились честные фотографии российской певицы Аллы Пугачевой без фильтров и фотошопа.

Фотографии опубликовал один из РосСМП в своем Telegram-канале. Где именно и когда были сделаны эти снимки, неизвестно. Впрочем, видно, что они относительно свежие. Судя по фотографиям, 74-летняя Пугачева не так давно побывала на светском мероприятии, где и была запечатлена.

На фото примадонна изображена в любимой черной одежде – укороченном пиджаке и юбке. Образ артистки дополнила сумка на золотистой цепочке и массивные кольца на пальцах. Пугачева уже давно делает себе молодежную стрижку с челкой.

Алла Пугачева без фильтров и фотошопа

Однако больше фаны обратили внимание на лицо Пугачевой. Невооруженным глазом видно, что певица обращалась за услугами к пластическим хирургам и точно что-то делала со своим носом и подбородком.

Алла Пугачева без фильтров и фотошопа

Мнения пользователей относительно внешнего облика знаменитости разделились. Одни считают, что Пугачевой стоило бы стареть естественным путем, другие же уверены, что как для 74 лет звезда выглядит хорошо.

Алла Пугачева без фильтров и фотошопа

Напомним, что с началом полномасштабной войны рф против Украины Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. Галкин активно поддерживает Украину и работает исключительно за границей. А Алла Пугачева иногда ходит на концерты их с мужем единомышленников. Так, недавно звезда посетила выступление группы "Машина времени" во главе с Андреем Макаервичем, активно критикующим российскую власть.

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