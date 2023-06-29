74-летняя Алла Пугачева на фото без фильтров и фотошопа испугала честным внешним видом

Пользователи распространили в Сети реальные фотографии российской примадонны.
В Сети появились честные фотографии российской певицы Аллы Пугачевой без фильтров и фотошопа.
Фотографии опубликовал один из РосСМП в своем Telegram-канале. Где именно и когда были сделаны эти снимки, неизвестно. Впрочем, видно, что они относительно свежие. Судя по фотографиям, 74-летняя Пугачева не так давно побывала на светском мероприятии, где и была запечатлена.
На фото примадонна изображена в любимой черной одежде – укороченном пиджаке и юбке. Образ артистки дополнила сумка на золотистой цепочке и массивные кольца на пальцах. Пугачева уже давно делает себе молодежную стрижку с челкой.
Однако больше фаны обратили внимание на лицо Пугачевой. Невооруженным глазом видно, что певица обращалась за услугами к пластическим хирургам и точно что-то делала со своим носом и подбородком.
Мнения пользователей относительно внешнего облика знаменитости разделились. Одни считают, что Пугачевой стоило бы стареть естественным путем, другие же уверены, что как для 74 лет звезда выглядит хорошо.
Напомним, что с началом полномасштабной войны рф против Украины Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. Галкин активно поддерживает Украину и работает исключительно за границей. А Алла Пугачева иногда ходит на концерты их с мужем единомышленников. Так, недавно звезда посетила выступление группы "Машина времени" во главе с Андреем Макаервичем, активно критикующим российскую власть.
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