74-летняя Алла Пугачева на селфи показала себя вблизи и призвала к действиям: "Не сдавайтесь"

Российская певица Алла Пугачева, с начала полномасштабной войны поддерживающая Украину, чаще стала выходить с фанами на связь.

Так, сегодня, 3 марта, утром 74-летняя Алла Борисовна в своем Instagram разместила селфи, где изображена улыбающейся. Артистка позирует с макияжем, прической, в белом гольфе, джинсовой рубашке и украшением на шее. Скорее всего, фотография была сделана на каком-то из меропприятий, ведь Пугачева снята в движении.

Под кадром исполнительница поздравила поклонников с наступлением весны, а также призвала не сдаваться:

"Первое воскресенье весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!" – написала Пугачева под фотографией.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

В свою очередь, поклонники певицы расценили этот ее пост как намек на действия и поблагодарили артистку за позицию:

Не сдавайтесь! Одна фраза, Алла Борисовна, и мы все поняли. Спасибо, что остались Человеком!

Спасибо, дорогая Алла Борисовна! Мы не будем сдаваться! Мир и разум победят, наконец!

Спасибо! Ваша поддержка очень важна. Не сдадимся!

Напомним, на днях Алла Пугачева впервые за долгое время записала видеообращение к фанам, в котором показала, как выглядит сейчас. Артистка в видео опровергла очередной фейк от российских СМП (средства массовой пропаганды – прим.ред.) о ней.

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