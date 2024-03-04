74-летняя Алла Пугачева оторвалась под украинский народный хит и довела до истерики россиян – видео

Российская певица Алла Пугачева ошеломила фанатов неожиданным выбором композиции для вечеринки за границей.

Так, в своем фотоблоге звезда опубликовала кадры во время отдыха. По словам 74-летней Пугачевой, они с друзьями собрались, чтобы отпраздновать первую неделю весны. На фоне певицы виднеется водоем и другие яхты. А вот атмосферу праздника дополняет в этот момент украинская народная песня "Ой на горі два дубки". Впрочем, композиция звучала без слов, только мелодия. В кадре веселая Пугачева танцует с друзьями и удивляет своим молодым видом.

"Круто отгуляли "Первое воскресение весны"! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников. Живем дальше. Не беспокойтесь за меня!", - написала Алла Пугачева.

Алла Пугачева потанцевала под украинский хит на яхте

В комментариях под видео собралось немало поклонников из Украины. Они были удивлены выбором песни и отметили, что Алла Пугачева – невероятный человек. Зато россиян накрыла волна гнева, поэтому они оставили множество негативных комментариев, где осудили знаменитость за ее позицию и на эмоциях раскритиковали внешность. И в ответ на ее слова добавили, что за нее совсем не волнуются и совсем забыли.

Ой на горі два дубки! Наша родная украинская песня! Спасибо, Алла, Вам за человечность!

Что это? Грустное зрелище. Песни ваши старые любим, а вас новую и не вспоминаем

А кто вообще за вас волнуется? Давно уж вас знать не знаем

Что сделала с собой? Интересно, как смотритесь без фильтров? Как фальшиво выглядит вся эта ваша забава

Отметим, что вместе с Аллой Пугачевой высказался и ее муж, певец Максим Галкин. Артист заговорил по-украински и вспомнил трагедию, которая произошла в ночь на 2 марта в Одессе, где из-под завалов доставали мертвые тела детей.

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