74-летняя Алла Пугачева показала, как зажигала на концерте "Машины времени" в Израиле

Российская примадонна Алла Пугачева в последнее время редко делится с поклонниками свежим контентом.

Но на этот раз сделала исключение ради друзей. На странице в Instagram 74-летняя Алла Борисовна разместила видео, которое сняла в прошлую субботу, 27 мая на концерте рок-группы "Машина времени".

Пугачева посетила выступление коллектива, которое они организовали в Израиле в древнеримском театре в Кейсарии в честь своего 54-летия:

"Машина времени" в любое время ко времени! С днем рождения, друзья!" – прокомментировала ролик Пугачева и сопроводила хештегами #успех #днюха #Израиль.

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На видео Алла Борисовна выглядит очень счастливо, она подпевает "Машине времени" их хит "Поворот". А в конце выступления звезда вышла к друзьям на сцену. Пугачева для посещения мероприятия выбрала белоснежную комбинацию из блузки и джинсов.

Алла Пугачева и Андрей Макаревич / Фото: instagram.com/alla_orfey

Как известно, после начала полномасштабной войны Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным, который открыто осуждает действия террориста путина и поддерживает Украину, уехали в Израиль.

Уже долгое время в Израиле с семьей также живет лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич. Кстати, в недавнем интервью музыкант, активно выступающий против войны и путинского режима в россии, назвал недумающих россиян "подтявкивающим г*вном" и зарекся для них петь.

А недавно Максима Галкина где-то за границей встретила фанатка из Украины. Юморист не только не отказал в селфи девушке из Харькова, но и выразил ей слова поддержки.

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