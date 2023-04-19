74-летняя Алла Пугачева шокировала селфи вблизи: артистку обвинили в злоупотреблении пластикой

Российская певица Алла Пугачева еще раз доказала, что она человек без комплексов.

Так вот, на своей официальной странице в Instagram 74-летняя артистка поделилась с фанами своим новым фото. Алла Борисовна сделала селфи, на котором показала лицо вблизи.

Под этой фотографией Пугачева поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения, которое было 15 апреля: "Благодарю всех, кто поздравил меня с днем рождения. Здоровья вам, благополучия, верности своей надежде и мечте", — написала под кадром звезда.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

На фото невооруженным глазом видно, что певица обращалась за услугами к пластическим хирургам. Поклонники были несколько сбиты с толку новым фото кумира: "Это не учетная запись Аллы.. она бы уволила всех, кто дал разрешение на такое фото", "А зачем такое фото выставлять? Ведь все знают, какой она может выглядеть в 74 года", "кто это вообще на фото?", "я все понимаю, но здесь явный перебор и с пластикой и с фильтрами".

Напомним, ранее близкий друг Аллы Пугачевой расстроил ее фанатов новостью, что артистка не планирует возвращаться на сцену. Также он озвучил позицию Аллы Борисовны относительно полномасштабной войны россии против Украины и объяснил, почему артистка публично не говорит о полномасштабном вторжении.

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