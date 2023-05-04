74-летняя Алла Пугачева в бомбере и кожаных ботфортах шокировала помолодевшим видом

Артистка удивила дерзким образом.
Российская примадонна Алла Пугачева умеет удивлять поклонников.
Артистка смело экспериментирует с внешним видом и не боится быть непонятой. Так вот, на днях друг Аллы Борисовны, дизайнер Игорь Гуляев у себя в Instagram поделился ее фото, где очень сложно узнать звезду. На фото Пугачева изображена в total black – черном то ли бомбере, то ли балахоне, кожаных ботфортах, которые подчеркнули стройные ноги знаменитости. Молодежный лук певицы дополнила кепка и стрижка с короткой челкой.
"Ты на свете есть и это – главное", – вот так загадочно подписал фотографию Гуляев.
В свою очередь, поклонники звезды выразили ей свое восхищение: "роскошная женщина", "стильная, красивая, любимая", "как в таком возрасте можно выглядеть так безупречно!", "мое восхищение этой мудрой и красивой женщине".
Напомним, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину муж Аллы Пугачевой Максим Галкин выступил с поддержкой Украины и открыто осудил действия кремля. Впоследствии Галкина начали "отменять" в россии. Он вместе с женой и двумя детьми переехал в Израиль. На днях стало известно, что Пугачева вернулась в Россию.
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