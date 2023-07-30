74-летняя Алла Пугачева в образе Барби появилась на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

Примадонна удивила гостей мероприятия внешним видом.
Российская певица Алла Пугачева не перестает приятно удивлять поклонников своим внешним видом.
Так, 29 июля в Юрмале отгремел второй день фестиваля близкой подруги Пугачевой Лаймы Вайкуле Laima RendezVous. В этом году Вайкуле посвятила мероприятие Украине и часть средств передаст в поддержку нашей страны.
Пугачева с мужем Максимом Галкиным, которые с начала полномасштабной войны публично осудили кровавую политику путина и уехали из hоссии в Израиль, не смогли пропустить этот фестиваль.
Второй день Пугачева на фестивале появляется в стильном луке. Так, в минувший вечер 74-летняя звезда предстала перед гостями мероприятия в образе, похожем на Барби. Примадонна сделала высокий хвост, надела пиджак-макси розового цвета с блестками, джинсы и белые кеды.
В свою очередь, муж Пугачевой Максим Галкин не упустил возможности спеть прямо во время фестиваля со своей давней подругой Лаймой Вайкуле.
Напомним, что вчера Алла Пугачева удивила присутствующих на фестивале своим рок-стилем. Артистка была в экстремальных мини-шортах и черной кофте, а также сделала дерзкую челку. В таком виде Пугачеву и Вайкуле застали во время перекура.
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