74-летняя Алла Пугачева в образе Барби появилась на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

Российская певица Алла Пугачева не перестает приятно удивлять поклонников своим внешним видом.

Так, 29 июля в Юрмале отгремел второй день фестиваля близкой подруги Пугачевой Лаймы Вайкуле Laima RendezVous. В этом году Вайкуле посвятила мероприятие Украине и часть средств передаст в поддержку нашей страны.

Пугачева с мужем Максимом Галкиным, которые с начала полномасштабной войны публично осудили кровавую политику путина и уехали из hоссии в Израиль, не смогли пропустить этот фестиваль.

Второй день Пугачева на фестивале появляется в стильном луке. Так, в минувший вечер 74-летняя звезда предстала перед гостями мероприятия в образе, похожем на Барби. Примадонна сделала высокий хвост, надела пиджак-макси розового цвета с блестками, джинсы и белые кеды.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Алла Пугачева на фестивале Лаймы Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Алла Пугачева и Максим Галкин на фестивале Лаймы Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

В свою очередь, муж Пугачевой Максим Галкин не упустил возможности спеть прямо во время фестиваля со своей давней подругой Лаймой Вайкуле.

Алла Пугачева, Максим Галкин и Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Алла Пугачева, Максим Галкин и Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Напомним, что вчера Алла Пугачева удивила присутствующих на фестивале своим рок-стилем. Артистка была в экстремальных мини-шортах и черной кофте, а также сделала дерзкую челку. В таком виде Пугачеву и Вайкуле застали во время перекура.

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