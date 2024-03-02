74-летняя Алла Пугачева впервые за долгое время показала на видео, как выглядит сейчас

Российская певица Алла Пугачева впервые за долгое время записала обращение к своим поклонникам.

Видео 74-летняя Алла Борисовна запостила на своей странице в Instagram. В нем артистка сняла себя на камеру. В ролике Пугачева сидит в авто, звезда изображена с макияжем и прической.

В видео исполнительница прокомментировала слухи о том, что якобы впервые за 16 лет увидел свет ее новый альбом. И что в пластинку якобы вошли композиции, которые артистка спела на концерте в 2019 году. В видеообращении Пугачева опровергла информацию о том, что выпустила новый альбом:

"Я последняя узнала, скорее всего, что вышел альбом P.S. Мне приятно, спасибо большое. Хороший подарок к юбилею. Ну а я могу подарить к юбилею только новые песни. Ждите мои любимые поклонники, только ради вас", — сказала в видео Пугачева.

Алла Пугачева показала себя сейчас / Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева показала, как выглядит сейчас / Фото: instagram.com/alla_orfey

Отметим, что уже 15 апреля Алла Пугачева отпразднует 75-летие.

Напомним, несколько недель назад, на День святого Валентина муж Аллы Пугачевой, юморист Максим Галкин поделился ее редким фото. На снимке исполнительница изображена в кресле с сигаретой в руках и сосредоточенно смотрит в телефон. Таким образом, любимый поздравил звезду с Днем всех влюбленных.

Читайте также: