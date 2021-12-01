74-летняя Нина Матвиенко передумала разводиться с мужем: "Не дождетесь"

Артистка объяснила, что раскол в семье произошел, потому что "в доме много людей".

Личная жизнь Народной артистки Украины Нины Матвиенко иногда напоминает бразильский сериал.

Певица, которая два месяца назад призналась, что после 50 лет супружеской жизни выгнала из дома своего мужа, художника Петра Гончара, заявила, что не будет с ним разводиться. В эксклюзивном комментарии "ЖВЛ" 74-летняя Нина Митрофановна призналась, что жалеет о том, что вынесла проблемы в браке на всеобщее обозрение.

"Я жалею, что я об этом сказала, потому что люди это раздули сильно. Мы не будем разводиться. Не дождетесь. Я европейка. Я украинка. Поругались. Надо давать второй шанс. Это произошло, потому что много людей в доме. Не выдержал он, а потом я", — объяснила Матвиенко.

Вместе с Ниной Матвиенко живет дочь Тоня с мужем и двумя детьми / instagram.com/tonya_matvienko

Звезды не исключает, что они с мужем будут снова жить вместе:

"Люди лечатся. Какая-то переоценка происходит. Он сказал, как Тоня выберется, - вернется. Это же его дом", — отметила Нина Митрофановна.

Нина Матвиенко с мужем / instagram.com/tonya_matvienko

Два месяца назад Нина Матвиенко призналась, что попросила своего мужа Петра Гончара уйти от ее. Пара прожила в браке 50 лет. Тогда Нина Митрофановна рассказала, что всю жизнь была как мужчина и обеспечивала семью, и что Гончар несколько раз ее очень сильно подвел.

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