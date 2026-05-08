74-летняя певица Бонни Тайлер после срочной операции впала в кому

Бонни Тайлер / © Associated Press

Британская певица Бонни Тайлер впала в кому.

Об этом сообщает издание Correio da Manha. Отмечается, что исполнительница еще 30 апреля попала в одну из больниц Португалии. 74-летняя артистка перенесла срочную операцию из-за перфорации кишечника.

До 6 мая медики оценивали состояние Бонни Тайлер как стабильное. Однако самочувствие звезды начало резко ухудшаться. Сообщается, что певицу ввели в состояние искусственной комы. Сейчас исполнительница находится в отделении интенсивной терапии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи пока не дают прогнозы, медики с осторожностью оценивают состояние исполнительницы.

Отметим, Бонни Тайлер - британская певица, которая прославилась своим уникальным хриплым голосом. Знаменитость стала популярной в конце 1970-х годов, когда выпустила альбом The World Starts Tonight и синглы Lost in France и More Than a Lover. Среди самых известных песен артистки - Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero и It's a Heartache.

