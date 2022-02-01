74-летняя София Ротару переболела "Омикроном" и сообщила об осложнениях

Артистка болела в течение двух недель.

Легендарная певица София Ротару переболела коронавирусом.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram. 74-летняя знаменитость поделилась, что боролась с "Омикроном" в течение двух недель. Звезда уже поправилась от COVID-19, но болезнь дала осложнение.

"Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…", – написала Ротару и добавила свое фото с молодости.

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Также знаменитость поблагодарила семью и всех, кто рядом с ней, и пожелала здоровья поклонникам.

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