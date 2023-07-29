74-летнюю Аллу Пугачеву с новой прической и в экстремальном мини застали с сигаретой в руках: "Хулиганка"

Артистка со звездной подругой Лаймой Вайкуле вышла на перекур на фестивале Laima Rendezvous.

Латвийская певица Лайма Вайкуле в эти дни в Юрмале проводит свой ежегодный фестиваль Laima Rendezvous, который в этот раз посвятила Украине.

Мероприятие посетила и близкая подруга Лаймы, российская певица Алла Пугачева с мужем, юмористом Максимом Галкиным. Как известно, супруги с началом полномасштабной войны публично поддержали Украину и уехали из россии в Израиль.

В рекламных паузах фестиваля Вайкуле не упускала случая, чтобы поболтать с давней подругой. В сторис своей страницы в Instagram 69-летняя Лайма разместила видео, на котором изображена во время перекура с 74-летней Пугачевой.

Этот ролик снял Максим Галкин. На видео Алла Борисовна предстает в белом пальто-дождевике, полосатых мини-шортах, черной майке и балетках. Вайкуле была одета в более сдержанный образ – черная шляпка, юбка макси и черный пиджак. Подруги на камеру потанцевали и искренне улыбались. В свою очередь поклонники отметили, что восхищаются жизненной энергией звезд:

Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле застали с сигаретами в руках на фестивале в Юрмале

Просто две хулиганки

Время идет, а вы такие же молодые

Благодарю вас за такой позитив и хорошее настроение

Напомним, что на фестивале Laima Rendezvous в Юрмале Лайма Вайкуле пригласила выступить только украинских звезд. Артистка проводит свое мероприятие в поддержку Украины, а часть денег с концерта передаст в помощь нашей стране. На сцене фестиваля уже выступили такие украинские исполнители, как Оля Полякова, ALEKSEEV, Макс Барских и Верка Сердючка.

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