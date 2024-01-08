74-летнюю звезду "Американской истории ужасов" заметили на инвалидной коляске: подробности

Актриса из сериала "Американская история ужасов" Джессика Лэнг показалась в инвалидной коляске во время прогулки в Нью-Йорке.

Так, легендарная звезда прогуливалась со своей подругой, актрисой Сьюзан Сарандон, которая недавно потеряла контракт из-за поддержки ХАМАСа, и еще одной женщиной в красной шляпе, которая везла коляску.

74-летняя Джессика сидя в коляске активно разговаривала с подругой.

К слову, Лэнг одета в брюки серого цвета, черную куртку, варежки и солнцезащитные очки. А ее 77-летняя подруга, которая снималась в фильме "Вражда", надела синие джинсы и кожаную черную куртку с узорами. И дополнила свой образ варежками, шляпой и шарфом.

Впрочем, пресс-секретарь Джессики успел успокоить фанатов. И сообщил, что на самом деле актриса чувствует себя хорошо. Ей просто нужно время на восстановление после незначительной травмы, которую она получила во время прогулки с собаками.

"Джессика здорова и хорошо, она восстанавливается после травмы ноги, которую получила в парке во время выгула собак", - рассказал пресс-секретарь Лэнг в комментарии Page Six.

Напомним, недавно на свое здоровье жаловалась старшая дочь Ольги Поляковой. 18-летней Маше даже пришлось совершить операцию. Дочь знаменитости уже показала, как отходит от наркоза.

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