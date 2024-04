75-летнего Жерара Депардье во Франции задержали полицейские

Скандального французского актера Жерара Депардье в Париже, Франция, задержали полицейские.

Об этом сообщает издание AFP. Отмечается, что артиста взяли под стражу в понедельник утром, 29 апреля. Депардье доставили в полицейский участок, где должны опросить касательно двух обвинений в сексуальном насилии.

В частности, актер должен ответить на вопросы, что касаются дела художницы-постановщицы. Женщина утверждает, что в 2021 году во время съемок фильма Les Volets verts Депардье домогался ее и лапал за интимные места.

Жерар Депардье / Фото: Associated Press

Вторая женщина заявляет, что пережила сексуальные домогательства со стороны актера в 2014 году. По ее словам, во время съемок фильма The Magician and the Siamese Депардье якобы хватал ее за интимные места, делал непристойные предложения, а также нецензурно высказывался о ней.

Сам Жерар Депардье все скандальные обвинения в сексуальных домогательствах отрицает и заявляет, что не предпринимал никаких действий по отношению к женщине без ее согласия.

Жерар Депардье / Фото: Associated Press

Отметим, что впервые скандального актера обвинили в насилии в 2018 году. Сначала женщина скрывала свою личность, но когда дело закрыли из-за отсутствия улик, она рассекретила себя. Шарлотта Арнольд снова выдвинула обвинения против Депардье в 2021 году.

Всего актера обвинили в сексуальных домогательствах 13 женщин. Правда, только три из них подали заявления в прокуратуру.

