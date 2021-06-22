75-летний Петросян похвастался отдыхом на Мальдивах с молодой женой

Супруги делятся яркими фото из отпуска.

Российский юморист Евгений Петросян, который показал годовалого сына, и его молодая жена Татьяна Брухунова направились на отдых.

Пара поехала в отпуск на Мальдивы. В своих фотоблогах супруги делится, как наслаждаются океаном и живописной природой. Так, на фотографиях, которые запостил артист, 75-летний Петросян босиком радостно позирует на пляже.

instagram.com/petrosyanevgeny

instagram.com/petrosyanevgeny

Со своей стороны, Брухунова, которая моложе звездного мужа на 43 года, засветила фигуру в бикини. На снимке избранница юмориста появилась, сидя на берегу океана в ярком купальнике и шляпке.

instagram.com/bruhunova

"У меня не только много сумочек, но и купальников", — написала она.

Супруги уже успели не только покупаться и позагорать, но и прогуляться на яхте. Влюбленные устроили экскурсию с выходом в открытый океан.

Улетел ли на остров с родителями маленький Ваган, пока неизвестно. Пара не показывает сына в своих публикациях.

Напомним, недавно суд разделил имущество Петросяна и Степаненко — его список занял 1000 листов. Громкий процесс длился три года.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку