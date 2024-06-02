75-летняя Алла Пугачева показалась в объятиях Максима Галкина и восхитила своим молодым видом

Российская певица Алла Пугачева впервые за длительное время порадовала семейным контентом с мужем, шоуменом Максимом Галкиным.

В своем Instagram 75-летняя артистка показала, как отдыхает вместе с возлюбленным. В частности, супруги, обнявшись, позировали на фоне яхт. Алла Пугачева выбрала для прогулки черную кофточку, тем временем Максим Галкин был изображен в рубашке и брюках. Кстати, они вместе позировали в одной из яхт, и, очевидно, влюбленные решили насладиться видами и провести время на воде.

Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/alla_orfey

Тем временем фанаты обратили внимание на вид певицы. Они стали просто засыпать ее комплиментами. Пользователи отметили, что у Аллы Пугачевой удивительно молодой внешний вид.

Кроме того, певица София Ротару тоже оценила новый пост своей коллеги за сценой. Она оставила лайк под счастливым фото Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным.

Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/alla_orfey

Напомним, недавно шоумен Дмитрий Гордон в одном из своих интервью высказался об Алле Пугачевой. Максим Галкин удивил реакцией на слова интервьюера.

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