75-летняя звезда "бондианы" Джейн Сеймур выходит замуж за известного музыканта и рассмешила помолвкой

Джейн Сеймур / © Associated Press

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Звезда «бондианы», британская актриса Джейн Сеймур выходит замуж за музыканта Джона Замбетти.

Радостную новость пара раскрыла изданию People. Влюбленные вместе уже почти три года. Хотя они и живут вместе, но отношения не спешили узаконивать. Однако Джон Замбетти признался, что его это не устраивало. Музыкант говорит, что он немного «старомоден», поэтому ему захотелось подтвердить их отношения еще и юридически. В конце концов, он сделал актрисе предложение.

Музыкант долго размышлял над тем, как это сделать. Он даже хотел обратиться за помощью к своему коллеге по сцене Мику Джаггеру и придумал сценарий предложения. Однако Джон Замбетти не стал ждать идеального момента. Он предложил Джейн Сеймур стать его женой в День всех влюбленных, а именно 14 февраля. Однако пара вспоминает момент предложения со смехом.

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Джейн Сеймур и Джон Замбетти / © Associated Press

«Я спрятал кольцо в сейфе, а потом достал его. Я открыл коробочку, и кольцо покатилось под кровать. С того момента все стало хаотичным. Мне пришлось залезть под кровать, а потом я не смог выбраться, и ей пришлось вставать с кровати и вытаскивать меня из-под нее», — вспоминает Замбетти.

Сама актриса тоже с юмором вспоминает тот момент, хотя и называет его довольно нежным. Джейн Сеймур говорит, что ей пришлось помогать мужу выбраться из-под кровати, а это было нелегко.

«Его колено застряло под кроватью, а у меня не хватает сил, чтобы вытащить его, ведь он весит почти вдвое больше меня. Мы переглянулись и начали истерически хохотать», — вспоминает артистка.

Джейн Сеймур и Джон Замбетти / © Associated Press

Сейчас пара помолвлена. Они еще обдумывают, какой будет их свадьба и как они будут ее отмечать. Влюбленные говорят, что главное для них — это родные. Поэтому они хотят, чтобы близкие разделили с ними этот день.

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Отметим, что Джейн Сеймур уже была замужем четыре раза. От предыдущих отношений у артистки шестеро детей. А вот для Джона Замбетти этот брак станет вторым. У музыканта двое детей.

Напомним, сейчас к свадьбе готовится украинская блогерша Даша Квиткова. Звезда интернета уже показала, как отпраздновала девичник.

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