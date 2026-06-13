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75-летняя звезда "бондианы" Джейн Сеймур выходит замуж за известного музыканта и рассмешила помолвкой
Пара обручилась еще в феврале, но только сейчас официально подтвердила это.
Звезда «бондианы», британская актриса Джейн Сеймур выходит замуж за музыканта Джона Замбетти.
Радостную новость пара раскрыла изданию People. Влюбленные вместе уже почти три года. Хотя они и живут вместе, но отношения не спешили узаконивать. Однако Джон Замбетти признался, что его это не устраивало. Музыкант говорит, что он немного «старомоден», поэтому ему захотелось подтвердить их отношения еще и юридически. В конце концов, он сделал актрисе предложение.
Музыкант долго размышлял над тем, как это сделать. Он даже хотел обратиться за помощью к своему коллеге по сцене Мику Джаггеру и придумал сценарий предложения. Однако Джон Замбетти не стал ждать идеального момента. Он предложил Джейн Сеймур стать его женой в День всех влюбленных, а именно 14 февраля. Однако пара вспоминает момент предложения со смехом.
«Я спрятал кольцо в сейфе, а потом достал его. Я открыл коробочку, и кольцо покатилось под кровать. С того момента все стало хаотичным. Мне пришлось залезть под кровать, а потом я не смог выбраться, и ей пришлось вставать с кровати и вытаскивать меня из-под нее», — вспоминает Замбетти.
Сама актриса тоже с юмором вспоминает тот момент, хотя и называет его довольно нежным. Джейн Сеймур говорит, что ей пришлось помогать мужу выбраться из-под кровати, а это было нелегко.
«Его колено застряло под кроватью, а у меня не хватает сил, чтобы вытащить его, ведь он весит почти вдвое больше меня. Мы переглянулись и начали истерически хохотать», — вспоминает артистка.
Сейчас пара помолвлена. Они еще обдумывают, какой будет их свадьба и как они будут ее отмечать. Влюбленные говорят, что главное для них — это родные. Поэтому они хотят, чтобы близкие разделили с ними этот день.
Отметим, что Джейн Сеймур уже была замужем четыре раза. От предыдущих отношений у артистки шестеро детей. А вот для Джона Замбетти этот брак станет вторым. У музыканта двое детей.
Напомним, сейчас к свадьбе готовится украинская блогерша Даша Квиткова. Звезда интернета уже показала, как отпраздновала девичник.