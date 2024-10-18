75-летнюю Мерил Стрип после развода застали на свидании с известным актером

Голливудскую актрису Мерил Стрип застали на свидании с ее коллегой, известным канадским актером.

Речь идет о 74-летнем Мартине Шорте, с которым артистка играет в сериале "Убийства в одном здании". Как пишет Page Six, пару застали вместе 16 октября в одном из итальянских ресторанов в Санта-Монике, Калифорния. 75-летняя Мерил Стрип для события выбрала сине-белую блузку с темными брюками, а Шорт надел серый костюм.

Пара поужинала в ресторане, после чего вместе уехала в одном направлении на автомобиле актрисы. Мерил Стрип сидела за рулем, в это время Мартин Шорт разместился на пассажирском сиденье. Парочка улыбалась друг другу, мило разговаривала и выглядела довольно радостно.

Отметим, слухи о романе актеров распространились в начале 2024 года, когда они появились на церемонии вручения "Золотых глобусов". Хотя артисты не подтверждают их романтические отношения, мол, что "просто очень близкие друзья", но подобные сплетни не утихают. Более того, Стрип и Шорт охотно добавляют масла в огонь. Актеров часто видят вместе, а иногда их удается застать, когда они держатся за руки.

Мерил Стрип и Мартин Шорт / Фото: Associated Press

Кстати, Мартин Шорт официально не находится в отношениях. Тем временем Мерил Стрип осенью 2023 года объявила о разводе с мужем после 45 лет брака.

Мерил Стрип и Мартин Шорт / Фото: Associated Press

Напомним, недавно украинская певица Вера Брежнева намекнула на новые отношения. Впоследствии артистку застали с загадочным мужчиной на концерте "Океана Эльзы".

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