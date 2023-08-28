76-летнего Элтона Джона срочно госпитализировали в больницу — СМИ

Британского исполнителя Элтона Джона срочно госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает французское NM. Отмечается, что со знаменитостью произошел несчастный случай в его доме в Ницце, который расположен в элитном районе Мон-Борон. 76-летний Элтон Джон упал в воскресенье вечером, 27 августа, и получил травмы.

Исполнителя отвезли в больницу в Монако. К счастью, певец получил незначительные травмы, и после несчастного случая чувствует себя хорошо.

Элтон Джон / Фото: Associated Press

Сам Элтон Джон пока не выходил с поклонниками связи и не комментировал свое неудачное падение.

Напомним, недавно британской певице Адель неожиданно стало плохо во время концерта в Лос-Анджелесе, что она аж потеряла сознание за кулисами. Артистку привели в сознание члены ее творческой команды. Оказывается, 35-летняя знаменитость половину своей жизни страдает серьезной болезнью, из-за которой она испытывает сильную боль в спине.

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