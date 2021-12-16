76-летний Евгений Петросян удивил видео, как быстро занимается на беговой дорожке

Знаменитость следит за своей формой.
Российский юморист Евгений Петросян произвел фурор видео, как занимается спортом.
Так, 76-летний комик следит за своей формой и удивляет пользователей физической подготовкой. На своей странице в Instagram знаменитость разместил ролик, где зафиксировано, как он быстро тренируется на беговой дорожке и растягивается со специалистом. Похоже, что звезда, который в 2020-м стал отцом, еще не собирается стареть.
"Когда разбегаешься, входишь в ритм и останавливаться даже не хочется! Сразу хочется выпрямиться, дышать полной грудью и устанавливать свои "рекорды", – поделился он.
Подписчики Евгения Вагановича поделилась в комментариях, что юморист их мотивирует.
- Вот это растяжка! Молодые позавидуют! Браво
- Так держать
- Какой вы молодец! Пример для мужчин, отличная форма!
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