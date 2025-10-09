76-летний фронтмен группы KISS напугал инцидентом на дороге: что известно о последствиях и состоянии звезды

Джин Симмонс / © Associated Press

В Лос-Анджелесе произошло ДТП с участием лидера культовой американской рок-группы KISS Джина Симмонса.

76-летний музыкант потерял сознание, когда управлял собственным автомобилем, из-за чего врезался в припаркованную машину. Как пишет Fox News, инцидент заметил очевидец, который сразу вызвал полицию. К счастью, в результате аварии никто, кроме Симмонса, не пострадал.

Жена артиста — канадская модель Шеннон Твид — рассказала, что муж уже дома и проходит лечение. Она предположила, что причиной обморока стало обезвоживание, ведь певец почти не пьет воду. Также недавно он начал принимать новые лекарства, которые могли спровоцировать подобную реакцию организма.

Джин Симмонс с женой Шеннон Твид / © Associated Press

Впоследствии Симмонс сам обратился к фанатам в Сети. Музыкант заверил, что его состояние стабильное, поэтому волноваться нет причин.

"Спасибо всем за теплые слова. Я в полном порядке. Это была небольшая авария — такое бывает, особенно с такими ужасными водителями, как я. Все в порядке", — одновременно пошутил легендарный певец.

Пост Джина Симмонса

