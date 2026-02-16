ТСН в социальных сетях

Гламур
135
2 мин

76-летний Ричард Гир на редком фото показался с женой-красавицей и сразу тремя детьми

Звезда Голливуда неохотно делится семейными кадрами, но по случаю праздника сделал исключение.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ричард Гир с женой

Ричард Гир с женой / © Associated Press

Известный американский актер Ричард Гир на редком фото показался с женой-красавицей и сразу тремя детьми.

Семейными фотографиями в своем Instagram поделилась возлюбленная артиста - публицистка Алехандра Сильва. Соответствующие кадры она опубликовала по случаю праздника. Алехандра показала, как они с Ричардом Гиром в семейном кругу провели День святого Валентина.

Конечно, актер поздравлял возлюбленную с праздником Всех влюбленных милыми объятиями, нежными поцелуями и роскошными цветами.

Ричард Гир с женой / © instagram.com/alejandragere

Ричард Гир с женой / © instagram.com/alejandragere

"Поздравления с Днем святого Валентина от нашей маленькой команды. Бесконечно благодарна за своих ребят и за моего мужа - за того, кто пересек океан, чтобы быть с нами. Люблю вас всех безгранично", - отметила публицистка.

А потом они проводили время в семейном кругу. В частности, жена Ричарда Гира опубликовала фото, где запечатлена с мужем и тремя сыновьями. К слову, у супругов двое общих детей. Алехандра Сильва воспитывает сына от предыдущих отношений.

Правда, семья все же придерживается приватности. Поэтому, лица детей на фото разглядеть не удастся, ведь публицистка их заблюрила.

Ричард Гир с женой и детьми / © instagram.com/alejandragere

Ричард Гир с женой и детьми / © instagram.com/alejandragere

Отметим, Ричард Гир и Алехандра Сильва состоят в браке с апреля 2018 года. Вместе супруги воспитывают двух общих сыновей. От первого брака у актера тоже есть ребенок. На фото, которыми поделилась Алехандра, изображен ее сын от предыдущих отношений, а не Ричарда Гира.

Напомним, недавно американский актер Джон Траволта поделился редким фото с детьми. Артист на свежем снимке показал, как сейчас выглядят его сын и дочь.

