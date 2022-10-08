76-летний Сильвестр Сталлоне с красавицей-женой, после заявлений о разводе, сходил в бар

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне, похоже, все же нашел способ помириться со своей женой Дженнифер Флавин.

Несколько месяцев назад супруги объявили, что разводятся спустя 25 лет брака. Впрочем, через месяц влюбленные смогли найти общий язык и пришли к примирению. На днях Сильвестр и Дженнифер впервые вышли в свет после заявления о разводе.

Сильвестр Сталлоне с супругой / Фото: Getty Images

Сильвестр Сталлоне с супругой / Фото: Getty Images

Сильвестр Сталлоне с супругой / Фото: Getty Images

Супруги устроили себе романтическое свидание. Пару увидели вместе в одном из нью-йоркских баров. Они выглядели счастливо, улыбались, а Дженнифер гордо шла под руку со своим знаменитым мужем.

Сильвестр Сталлоне с супругой / Фото: Getty Images

Отметим, что два месяца назад Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин ошеломили фанатов, что разводятся после 25 лет совместной жизни. Документы на развод подала Флавин. Причиной разрыва Флавин указала, что "их брак безвозвратно разрушен".

Кроме того, Дженнифер утверждала, что "муж намеренно растратил семейное имущество". В документах супруга Сталлоне просила, чтобы "мужу было запрещено продавать, передавать или распоряжаться какими-либо активами при рассмотрении этого дела".

Напомним, что Сильвестр Сталлоне женился на Дженнифер Флавин в 1997 году. За 25 лет брака у них родились три дочери – София, Систин и Скарлет.

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