76-летняя Алла Пугачева неожиданно засветилась на вечеринке украинки на Кипре: как она выглядит

Алла Пугачева на бьюти-вечеринке украинки

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Российская певица Алла Пугачева, которая после начала полномасштабной войны выехала из РФ и осудила преступные действия государства-террористки, публично поддержала украинку.

Так, 75-летняя артистка стала гостьей бьюти-вечеринки в Лимассоле — одном из самых известных городов Кипра. Ее присутствие на мероприятии было неожиданным, ведь Пугачева редко появляется на светских событиях после эмиграции из России.

Для выхода в свет исполнительница выбрала стильный образ — укороченные светлые джинсы с разрезами на коленях, белую оверсайз-рубашку и массивные золотые цепи. На ее шее также висели солнцезащитные очки и маленький кошелек с цветочным принтом. Дополнить свой лук 75-летняя певица решила макияжем и укладкой.

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Алла Пугачева на бьюти-вечеринке украинки

Алла Пугачева на бьюти-вечеринке украинки

На фотографии с события Пугачева попозировала рядом с владелицей салона по имени Дарья, украинкой, которая ранее проживала в Киеве. В 2022 году девушка активно высказывалась в соцсетях о российском вторжении в Украину. А теперь поделилась встречей с особой гостьей у себя в Instagram.

Напомним, недавно певица Анастасия Приходько впервые за долгое время показала редкое фото своей дочери и мужа. Семья рассказала об особом празднике.