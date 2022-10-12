76-летняя Алла Пугачева оторвалась на концерте Земфиры в Израиле: "Любимые "иноагенты", которые за жизнь без войны"

Российские певицы Алла Пугачева и Земфира, открыто выступающие против полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, в настоящее время обе находятся в Израиле.

Алла Борисовна на днях приехала из России в Израиль к своему мужу, Максиму Галкину, а Земфира давала там концерт. На выступление землячки пришла Пугачева, о чем Земфира рассказала в Instagram.

"Привет. Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать – вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны", — написала Земфира и показала черно-белое селфи с Пугачевой.

Алла Пугачева и Земфира / Фото: instagram.com/zemfiralive

Также в Сети появились видео с концерта, где Алла Борисовна активно танцует под песни Земфиры на VIP-балконе, где была вместе с близкой подругой певицы, режиссером и актрисой Ренатой Литвиновой.

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В свою очередь, поклонники артистки выразили благодарность ей и Алле Пугачевой за поддержку и за смелость: "Любимые "иноагенты", которые за жизнь без войны! Спасибо адекватным людям за жизненную позицию!", "Благодарю за смелость и талант", "Вам обоим спасибо за правду, смелость, за свободу слова, мысли!", "Самые крутые покинули страну, не промолчали, остались людьми, спасибо".

Впрочем, некоторые россияне не упустили возможность извергнуть свою желчь на комментарий Земфиры, что они с Пугачевой "певицы своей страны": "Это когда-то было. Вспомнили. Были певицами вашей бывшей страны. Точность никогда не бывает лишней", "Какой страны? Убежали".

Позиция Земфиры и Аллы Пугачевой по поводу войны РФ против Украины

Напомним, что на днях во время концерта в Лимассоле, Кипр, Земфира впервые высказалась о войне в Украине. Артистка отметила, что молится каждый день, чтобы ужасная война закончилась. Также Земфира подчеркнула, что Россия должна прекратить полномасштабное вторжение в Украину.

Алла Пугачева несколько дней назад подтвердила, что действительно вернулась в Израиль из России. Как известно, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным уехала в Израиль. Максим Галкин открыто и активно поддерживает Украину и критикует действия российских властей. За что в РФ его объявили иноагентом.

Ни Земфиу, ни Аллу Пугачеву иноагентами в РФ еще не признали, однако вслед за мужем Пугачева заявила, что просит ее тоже отнести к иноагентам и подчеркнула, что поддерживает антивоенную позицию мужа.

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