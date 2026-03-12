- Дата публикации
76-летняя Алла Пугачева с тростью в руке озадачила появлением на публике
В Сети появилось свежие фото артистки.
Российская певица Алла Пугачева озадачила появлением на публике с тростью в руке.
Исполнительница не часто делится своими свежими фотографиями. Крайне редко какое-то новое фото артистки может появиться в ее профиле в Instagram. В основном снимками с певицей делится ее муж, российский юморист Максим Галкин.
А это же недавно в Сети появилось свежее фото Аллы Пугачевой. Поклонница сфотографировалась со своим кумиром на Кипре и поделилась снимком. На фото 76-летняя исполнительница предстает с тростью в руке. Кроме того, певица очень сильно похудела, что тоже вызвало у ее поклонников волну беспокойства.
К слову, это впервые Алла Пугачева предстает в таком виде. Ранее артистка не пользовалась тростью, по крайней мере, не появлялась с ней на фото.
К примеру, недавно Алла Пугачева публиковала свежее видео, где комментировала начало весны и, среди прочего, желала мирного неба. Там исполнительница предстает без трости, правда, опирается рукой о стену.