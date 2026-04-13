76-летняя Алла Пугачева своим видом на Пасху довела россиян до истерики
Артистка организовала сказочный праздник за границей.
Певица Алла Пугачева похвасталась своим празднованием Пасхи.
Артистка, которая поддерживает Украину в войне против РФ и избавляется от своего имущества в государстве-террористе, с размахом провела нынешние пасхальные дни. В частности, в Instagram 76-летняя Алла показала, что на празднике была ростовая кукла в костюме зайца и столы с различными тематическими вкусностями.
В свою очередь для празднования Пугачева выбрала стильный наряд. Образ звезды состоял из яркой блузы и юбки, которая подчеркнула стройные ноги. Очки и пояс добавили еще большей элегантности. В то же время певица лаконично рассказала о своем состоянии души.
«Светлый праздник закончился, а свет в душе остался», — отметила артистка.
Однако такая публикация понравилась не всем. В частности, свою сущность уже успели проявить оккупанты. В присущем им хамовитом стиле они вызверились на Пугачеву за ее позицию во время войны и вид. Правда, нашлись и те, кто разделил ценности звезды и искренне поздравил ее с Пасхой.
Арлекино, ты сошла с ума!
Вы приносите свет в этот мир!
Как там Израиль? Бродячий чемоданчик
Говорите, Алла Борисовна. Может, спасете еще несколько душ своего пропащего народа
Отметим, Алла Пугачева вместе с двумя детьми и мужем Максимом Галкиным покинула Россию во время полномасштабной войны и поселилась в Израиле. Звезды осуждают российскую агрессию и не стыдятся раздражать россиян.
Напомним, недавно Максим Галкин показал свои зарубежные приключения с двумя детьми и поразил неожиданным талантом сына.