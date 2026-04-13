76-летняя Алла Пугачева своим видом на Пасху довела россиян до истерики

Артистка организовала сказочный праздник за границей.

Алла Пугачева / © instagram.com/alla_orfey

Певица Алла Пугачева похвасталась своим празднованием Пасхи.

Артистка, которая поддерживает Украину в войне против РФ и избавляется от своего имущества в государстве-террористе, с размахом провела нынешние пасхальные дни. В частности, в Instagram 76-летняя Алла показала, что на празднике была ростовая кукла в костюме зайца и столы с различными тематическими вкусностями.

В свою очередь для празднования Пугачева выбрала стильный наряд. Образ звезды состоял из яркой блузы и юбки, которая подчеркнула стройные ноги. Очки и пояс добавили еще большей элегантности. В то же время певица лаконично рассказала о своем состоянии души.

«Светлый праздник закончился, а свет в душе остался», — отметила артистка.

Однако такая публикация понравилась не всем. В частности, свою сущность уже успели проявить оккупанты. В присущем им хамовитом стиле они вызверились на Пугачеву за ее позицию во время войны и вид. Правда, нашлись и те, кто разделил ценности звезды и искренне поздравил ее с Пасхой.

  • Арлекино, ты сошла с ума!

  • Вы приносите свет в этот мир!

  • Как там Израиль? Бродячий чемоданчик

  • Говорите, Алла Борисовна. Может, спасете еще несколько душ своего пропащего народа

Отметим, Алла Пугачева вместе с двумя детьми и мужем Максимом Галкиным покинула Россию во время полномасштабной войны и поселилась в Израиле. Звезды осуждают российскую агрессию и не стыдятся раздражать россиян.

Напомним, недавно Максим Галкин показал свои зарубежные приключения с двумя детьми и поразил неожиданным талантом сына.

