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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
955
Время на прочтение
2 мин

76-летняя Кэти Бейтс ошеломила похудением на 45 кило и рассекретила, как ей это удалось

Также звезда Голливуда призналась, использовала ли в своем похудении препараты.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Кэти Бейтс

Кэти Бейтс / © Associated Press

Известная американская оскароносная актриса Кэти Бейтс ошеломила похудением на 45 килограммов.

У звезды Голливуда были довольно пышные формы. Однако недавно она просто ошеломила своим похудением. В интервью People знаменитость признается, что серьезно взялась за вес в 2017 году, когда ей диагностировали диабет второго типа. Актриса говорит, что ее это очень испугало, ведь она знает, что это за болезнь, потому что в семье звезды страдали от нее.

В конце концов, Кэти Бейтс в первую очередь наладила питание. Артистка перестала есть после 20:00. Кроме того, теперь она предпочитает здоровую пищу. Знаменитость делится, что научилась не заедать эмоции и чувствовать, когда действительно голодна, а когда полностью насыщена. В конце концов это все дало очень большой результат. Кэти Бейтс говорит, что чувствует это даже на работе, ведь теперь не так быстро устает.

Кэти Бейтс / © Associated Press

Кэти Бейтс / © Associated Press

В общем, звезда Голливуда похудела на 45 кило. Правда, здоровое питание помогло актрисе избавиться от 36 килограммов. Знаменитость призналась, что все же обращалась за помощью к препаратам.

В настоящее время 76-летняя актриса продолжает поддерживать здоровый образ жизни. Знаменитость тоже занимается спортом. Больше всего ей нравится ходьба. Тем не менее, артистка также выполняет разные силовые упражнения.

Напомним, недавно колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво на фото до и после хвастался своим похудением. В знаменитости раньше было ожирение.

Дата публикации
Количество просмотров
955
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