76-летняя Мерил Стрип поставила ультиматум за "Дьявол носит Prada 2" и получила вдвое больше денег

Мерил Стрип / © Associated Press

Реклама

Американская актриса Мерил Стрип удвоила гонорар за фильм «Дьявол носит Prada 2» и резко высказалась о современном кино и ChatGPT.

76-летняя артистка привлекла внимание не только возвращением к роли Миранды Пристли, но и откровенными заявлениями во время промотура фильма «Дьявол носит Prada 2». Актриса не сдерживала критики и поделилась тем, как сегодня меняется Голливуд. В студийной беседе вместе с Энн Хэтэуэй и Эмили Блант она коснулась сразу нескольких острых тем. В частности — творческого однообразия блокбастеров. По ее словам, индустрия все больше тяготеет к упрощению образов. И это, по ее мнению, лишает кино глубины, сообщает Variety.

«Я думаю, мы склонны „марвелизировать“ кино. У нас есть злодеи и хорошие парни — и это так скучно. Самое интересное в жизни то, что герои бывают со слабостями, а воры — человечными и интересными. Поэтому мне нравится этот фильм. Он „грязнее“», — говорит знаменитость.

Реклама

Мерил Стрип / © Associated Press

Но настоящую интригу актриса оставила на потом. В разговоре она неожиданно раскрыла детали переговоров со студией относительно своего возвращения. По ее словам, решение было принципиальным и даже рискованным. Она поставила условие — и не была уверена, что его примут. Но результат удивил даже ее саму.

«Они позвонили и сделали предложение. Я сказала: „Нет, не буду“. Я знала, что фильм станет хитом, и решила проверить — согласятся ли они на двойную сумму. И они сразу сказали: „Конечно“. Я подумала — мне 50-60 лет, и только сейчас я это поняла! Они нуждались во мне. Я была готова уйти на пенсию. Это был урок», — признается актриса.

Параллельно в эфире вспомнили и о влиянии технологий на киноиндустрию. В частности, ChatGPT стал предметом оживленного обсуждения после истории с кастингом.

«Столько „Энн Хэтэуэй“ — и ни один не может написать письмо сам? Тот, кто так сделал, — эту работу не получит. Не дайте человечности исчезнуть!» — обращается Мерил.

Реклама

Напомним, недавно Елена Светлицкая удивила признанием об эротических сценах в кино и назвала причины отказов от ролей.

Новости партнеров