ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
595
Время на прочтение
2 мин

76-летняя Мерил Стрип собралась выходить замуж за известного актера — СМИ

Роман знаменитостей набирает обороты.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Мерил Стрип и Мартин Шорт

Мерил Стрип и Мартин Шорт / © Associated Press

Голливудская актриса Мерил Стрип собралась выходить замуж за канадского актера и комика Мартина Шорта.

По крайней мере, в этом убеждены друзья парочки, о чем сообщает издание Radar Online, со ссылкой на инсайдера. Отмечается, что роман актеров стремительно набирает обороты. Окружение Мерил Стрип и Мартина Шорта убеждено, что следующим шагом в их отношениях будет свадьба.

"Друзья шепчутся, что следующим шагом будет свадьба", - утверждает источник.

Также инсайдер отмечает, что 76-летняя Мерил Стрип безумно влюблена, а особенно ее привлекает чувство юмора Мартина Шорта.

Мерил Стрип и Мартин Шорт / © Associated Press

Мерил Стрип и Мартин Шорт / © Associated Press

"Очевидно, что Мерил безумно влюблена. Мартин умный и, конечно же, забавный. Он заставляет ее смеяться. Чувство юмора может быть очень привлекательным", - добавляет источник.

Отметим, о романе актеров начали сплетничать еще в начале 2024 года, когда они вместе появились на торжественной церемонии "Золотого глобуса". Хотя парочка и утверждала, что между ними просто дружба, но уже в октябре их застали на свидании. Кстати, они не стесняются на публике держаться за руки.

Если эти сплетни правдивы, то для обоих актеров этот брак станет вторым. Ранее Мерил Стрип в течение 45 лет была замужем за скульптором Доном Гаммером. Однако в 2023 году стало известно, что пара развелась более шести лет назад. Что же касается Шорта, то он с 2010-го холостяк. Жена актера умерла из-за рака яичников.

Напомним, тем временем украинский шеф-повар Евгений Клопотенко действительно женится. Кулинар сделал предложение избраннице после года отношений. Недавно он поделился деталями их помолвки.

Дата публикации
Количество просмотров
595
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie