Мерил Стрип и Мартин Шорт / © Associated Press

Реклама

Голливудская актриса Мерил Стрип собралась выходить замуж за канадского актера и комика Мартина Шорта.

По крайней мере, в этом убеждены друзья парочки, о чем сообщает издание Radar Online, со ссылкой на инсайдера. Отмечается, что роман актеров стремительно набирает обороты. Окружение Мерил Стрип и Мартина Шорта убеждено, что следующим шагом в их отношениях будет свадьба.

"Друзья шепчутся, что следующим шагом будет свадьба", - утверждает источник.

Реклама

Также инсайдер отмечает, что 76-летняя Мерил Стрип безумно влюблена, а особенно ее привлекает чувство юмора Мартина Шорта.

Мерил Стрип и Мартин Шорт / © Associated Press

"Очевидно, что Мерил безумно влюблена. Мартин умный и, конечно же, забавный. Он заставляет ее смеяться. Чувство юмора может быть очень привлекательным", - добавляет источник.

Отметим, о романе актеров начали сплетничать еще в начале 2024 года, когда они вместе появились на торжественной церемонии "Золотого глобуса". Хотя парочка и утверждала, что между ними просто дружба, но уже в октябре их застали на свидании. Кстати, они не стесняются на публике держаться за руки.

Если эти сплетни правдивы, то для обоих актеров этот брак станет вторым. Ранее Мерил Стрип в течение 45 лет была замужем за скульптором Доном Гаммером. Однако в 2023 году стало известно, что пара развелась более шести лет назад. Что же касается Шорта, то он с 2010-го холостяк. Жена актера умерла из-за рака яичников.

Реклама

Напомним, тем временем украинский шеф-повар Евгений Клопотенко действительно женится. Кулинар сделал предложение избраннице после года отношений. Недавно он поделился деталями их помолвки.