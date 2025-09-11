76-летняя Пугачева призналась, как говорит с 11-летними детьми о собственной смерти: "Должна успеть"

Алла Пугачева с мужем и детьми / © instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева, которая во время полномасштабного вторжения покинула РФ, рассказала об особенностях материнства в свои 76 лет.

По словам исполнительницы, ранее она очень переживала вопрос своей смерти и настраивала старшую дочь Кристину Орбакайте на любые повороты судьбы. В частности, подчеркивала, что в случае смерти мамы она должна была продолжать жить.

"Больше ценишь эти моменты, никуда не спешишь, ты все сделал. Ты целиком и полностью можешь отдать себя детям. Кристине было трудно, потому что я ее воспитывала так, чтобы она, если, не дай Бог, со мной что-то случится, не была травмированной, а знала, что нужно продолжать жить. Иначе что, я зря ее любила, чтобы она была таким слабым человеком? Я на небесах прослежу за этим и буду радоваться", — рассказала Пугачева в интервью Екатерине Гордеевой.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми и Кристиной Орбакайте / © instagram.com/maxgalkinru

В свою очередь, с младшими двумя детьми Лизой и Гарри от Максима Галкина, которым вскоре в сентябре исполнится 12 лет, певица уже более сдержанна. Она уделяет им значительно больше внимания, поскольку уже не гастролирует. В результате, по словам Аллы, у нее появилось время на глубокие темы, в том числе и о возможности ее смерти.

"Я им всегда говорю, что должна успеть вам все рассказать — как надо жить. Они говорят: "Чего ты нудишь?". А я отвечаю: "Я должна успеть". Мы спокойно на эту тему говорим, и это даже продлевает мне жизнь. Я какая-то более спокойная", — отметила артистка.

На самом же деле звезда не скрывает, что смерть ничуть не пугает ее. Наоборот она даже размышляла, что идеально было бы уйти в мир иной в кругу семьи и без страданий.

"Я не боюсь смерти. Почему я должна ее бояться? Я не хочу быть беспомощной и чтобы были страшные боли. Я хотела бы в глубокой старости среди родных и близких угаснуть, как свеча", — поделилась исполнительница.

