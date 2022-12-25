76-летняя Шер похвасталась роскошным кольцом с огромным бриллиантом от 36-летнего бойфренда

Звезда намекнула на помолвку с любимым.
Легендарная певица Шер показала роскошное бриллиантовое кольцо, которое ей подарил 36-летний бойфренд Александр Эдвардс.
Фото с драгоценным украшением исполнительница поделилась в своем Twitter.
"Нет слов, Александр", — подписала фотографию Шер.
THERE R NO WORDS,— Cher (@cher) December 25, 2022
ALEXANDER,AE pic.twitter.com/TZOYLGVWkv
И хотя певица не писала о том, что 36-летний бойфренд сделал ей предложение, поклонники Шер уже приветствовали ее с помолвкой.
Напомним, что в ноябре в западных СМИ появились слухи о романе 76-летней исполнительницы с молодым бойфрендом. Через некоторое время Шер подтвердила отношения с Эдвардсом, младше ее на 40 лет.
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