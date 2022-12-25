76-летняя Шер похвасталась роскошным кольцом с огромным бриллиантом от 36-летнего бойфренда

Легендарная певица Шер показала роскошное бриллиантовое кольцо, которое ей подарил 36-летний бойфренд Александр Эдвардс.

Фото с драгоценным украшением исполнительница поделилась в своем Twitter.

"Нет слов, Александр", — подписала фотографию Шер.

И хотя певица не писала о том, что 36-летний бойфренд сделал ей предложение, поклонники Шер уже приветствовали ее с помолвкой.

Напомним, что в ноябре в западных СМИ появились слухи о романе 76-летней исполнительницы с молодым бойфрендом. Через некоторое время Шер подтвердила отношения с Эдвардсом, младше ее на 40 лет.

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