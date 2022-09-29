76-летняя Шер в блестящем боди и на платформе очаровала фигурой и продефилировала подиумом

Американская певица Шер не устает доказывать, что в 76 лет можно спокойно дать форы молодым артисткам.
Так, на днях певица Шер приняла участие в показе Balmain, состоявшемся в рамках Недели моды в Париже.
После того, как в конце шоу на поклон вышел директор бренда Оливье Рустен, собравшихся ждал сюрприз. Следом за Рустеном подиумом продефилировала 76-летняя звезда.
Она была одета в сверкающий черный боди, черные леггинсы и сапоги на грубой подошве. Когда смотришь на эту женщину, невозможно поверить, что ей – 76 лет.
Позже сама Шер в Twitter прокомментировала свое участие в показе: "Просто прекрасно провела время на сцене... Чувствовала себя прекрасно! Шоу, наверное, было лучшим за все времена. Модели были красотками из другой вселенной. Одежда, за которую можно все отдать…" – написала Шер.
Напомним, что Шер не раз выражала свою поддержку Украине. Так в феврале, за день до войны, артистка написала в своем Twitter, почему Украина важна для Америки. Она заявила, что Путин хочет вернуть СССР, сделать Европу слабой и поставить США на колени. Путина Шер назвала "деспотом".
Позже Шер заявила, что готова принять в своем доме украинских беженцев и отметила, что "Украина – вторая по величине страна в Европе после России". Шер призвала предоставить Украине все необходимое вооружение, чтобы противостоять России.
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