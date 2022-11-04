76-летняя Шер закрутила роман с бойфрендом, младше ее на 40 лет — СМИ

Певицу заприметили с избранником, когда они выходили из ресторана и держались за руки.

Американская певица Шер закрутила роман с музыкальным продюсером, Александром Эдвардсом, который младше ее на 40 лет.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Парочку заприметили вместе, когда те ужинали в ресторане в Западном Голливуде. Для события они выбрали парные луки в черном цвете. Кроме того, парочка постоянно держалась за руки, что и дало основание полагать, что между ними романтические отношения.

Также слухи о романе Шер и Александра подогрело и то, что они на прошлой неделе вместе развлекались в роскошном поместье артистки в Малибу.

Напомним, ранее другая американская певица Билли Айлиш рассекретила, с кем встречается. Исполнительница закрутила роман с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфорд, который старше ее на 11 лет.

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