77-летний Элтон Джон публично обратился к своему мужу после потери зрения

Всемирно известный певец Элтон Джон, который недавно заявил о частичной потере зрения из-за инфекции, растрогал фанов неожиданным обращением к мужу.

Так, 1 декабря пара вместе появилась на афтепати благотворительного гала-концерта "Дьявол носит Prada" в Лондоне. Во время мероприятия у певца было запланировано выступление с его хитами. Так, подняться на сцену Элтону помог его 62-летний муж Дэвид Ферниш, ведь артист "не видел сцену". И пока фаны были растроганы появлением супругов на публике, исполнитель обратился к любимому. И искренне поблагодарил его за поддержку, пишет Daily Mail.

Элтон Джон с мужем / Фото: скриншот с видео

Элтон Джон с мужем / Фото: скриншот с видео

"Я благодарен своему мужу, который является моей опорой, потому что я не мог прийти на многие предыдущие просмотры... Потому что, как вы уже знаете, я частично потерял зрение. Я не имел возможности увидеть шоу, но мне понравилось его слушать. А сегодня вечером оно звучало отлично! Спасибо, что пришли!" — растрогал исполнитель речью со сцены.

Напомним, недавно Элтон Джон признался, какие прогнозы дают ему врачи и сможет ли он полностью восстановить зрение после продолжительного лечения.

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