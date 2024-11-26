77-летний Элтон Джон шокировал потерей зрения: "Не могу ничего читать, смотреть"

Британский исполнитель Элтон Джон шокировал потерей зрения.

Впервые о проблемах со здоровьем артист рассказал в сентябре. Тогда исполнитель признался, что из-за инфекции частично потерял зрение и в течение лета лечился. Однако лечение пока что не приносит результатов. Элтон Джон признается, что вообще ничего не видит на правый глаз, с левым ситуация немного лучше, но ненамного.

"Я, к сожалению, потерял зрение на правый глаз в июле, потому что у меня была инфекция. Прошло четыре месяца, как я не могу видеть. С левым глазом ситуация не лучше", — рассказал артист, передает Independent.

Элтон Джон / Фото: Associated Press

Элтон Джон делится, что есть надежда на выздоровление и что его зрение вернется. Однако пока что он не может полноценно работать и создавать музыку. Певец признается, что не может ни что-нибудь прочесть, ни что-то посмотреть.

"Есть надежда, что все будет хорошо. Я могу сделать что-то подобное (дать интервью – прим. ред.), но пойти в студию и записать что-то, я не знаю…Я ничего не вижу. Я не могу ничего читать, я не могу нечего смотреть", — признался исполнитель.

Напомним, недавно украинская актриса Анна Саливанчук рассказывала, как потеряла зрение. Также артистка вспомнила, как перенесла серьезную операцию на шее.

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