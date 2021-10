77-летний звезда "Игры в кальмара" рассказал об обратной стороне своей популярности

О Ен Су признался, что ему сложно быть известным.

Южнокорейский актер, звезда "Игры в кальмара" О Ен Су рассказал, как сериал повлиял на его жизнь.

Так, 77-летний знаменитость исполнил роль игрока 001, у которого опухоль в головном мозге и в отчаянии принимает участие в игре. На протяжении своей карьеры актер больше играл в театре, исполнив более 200 ролей, и редко появлялся в кино. Впрочем, именно после "Игры в кальмара" на него свалилась бешеная популярность.

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

В интервью в шоу How Do You Play? О Ен поделился, что быть знаменитым ему сложно.

"Со мной связывается множество людей, а поскольку у меня сейчас нет менеджера, который бы мне помогал, мне трудно справляться с большим количеством звонков и сообщений мне поступают. Мне в этом помогает моя дочь. Теперь, когда я выхожу в кафе или еще куда-то, мне приходится задумываться о том, как я выгляжу. Это привело меня к мысли, что быть знаменитым трудно", — передает слова актера издание Daily Mail.

Также Су отметил, что не имеет безумных амбиций относительно своей дальнейшей карьеры. Поделился знаменитость и своими мыслями, на которые его натолкнул сюжет нашумевшего сериала.

"Наше общество часто признает только первое место, как будто все остальные не имеют значения. Как будто существует только первое место, а второе — бессмысленно. Хотя второе место только уступило первому, при этом второе побило третье. Так что на самом деле все являются победителями. Настоящий победитель — это тот, кто усердно работает над тем, что он хочет делать, и пытается достичь определенного состояния изнутри. Я считаю, что именно такой человек - победитель", — поделился он.

