78-летний Харрисон Форд получил травму во время съемок "Индианы Джонса"

Актер повредил плечо.

Легендарный американский 78-летний актер Харрисон Форд, который уже в пятый раз снимается в роли археолога Индиана Джонса, травмировался на съемках.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", звезда во время репетиции сцены драки повредил плечо. Насколько серьезна травма у актера на киностудия не говорят.

Отмечается, что съемки ленты, которые происходят в Великобритании, пока пришлось приостановить, но через несколько недель должны восстановиться.

Снятие "Индиана Джонса 5" в замке Бамбург / Getty Images

Премьера ленты запланирована на 29 июля 2022 года.

Режиссером ленты стал Джеймс Мэнголд, ранее снявший фильмы "Логан" и "Форд против Феррари". Стивен Спилберг, который снимал предыдущие части серии, является одним из продюсеров проекта.

Новости мира: Харрисон Форд получил травму во время съемок культового фильма "Индиана Джонс"

Впервые приключенческое кино про Индиану Джонса показали аж 40 лет назад, а четвертый фильм франшизы, "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", вышел в 2008 году. Как пишут таблоиды в этой роли Харрисон Форд отнесся крайне ответственно и чтобы держать себя в форме даже занялся изнурительными тренировками с ежедневной ездой на велосипеде.

Напомним, не так давно Харрисон Форд едва не вызвал авиакатастрофу. Актер ошибочно пересек другую взлетно-посадочную полосу.

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