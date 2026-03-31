78-летний Шварценеггер получил почетную докторскую степень в Университете Ольстера

Звезде вручили награду за вклад в спорт, кино и государственную службу.

Известный бодибилдер, актер и продюсер Арнольд Шварценеггер получил почетную докторскую степень в Университете Ольстера.

В Северной Ирландии для актера устроили торжественную церемонию. Награду вручили за многолетнюю деятельность в различных сферах. Событие стало знаковым для самого Шварценеггера.

«То, что произошло в тот день в Белфасте, было для меня очень важным, потому что каждый раз после этого, когда я выигрывал конкурс, я шел к микрофону. Каждый раз я говорил все больше и больше, и в конце концов они не могли меня заставить замолчать, я так люблю говорить публично», — сказал он.

Сам Шварценеггер признался, что эта поездка имеет для него символическое значение. Еще в юности он уже бывал в Белфасте. Тогда будущий актер только начинал карьеру бодибилдера. И именно тут отримав получил один из первых опытов публичного выступления, который запомнил на всю жизнь.

«Когда меня тогда неожиданно позвали на сцену, это было настоящим вызовом — я едва говорил по-английски. Но именно тот момент многое изменил», — добавил он.

Напомним, недавно Арнольд Шварценеггер отдохнул на горнолыжном курорте со своими детьми и бывшей женой.

