78-летняя звезда панк-рока Патти Смит потеряла сознание прямо на сцене: что известно

Американская певица и поэтесса Патти Смит, которую принято называть "крестной мамой панк-рока", сильно испугала фанов.

Дело в том, что прямо во время своего шоу в Бразилии Патти Смит потеряла сознание, пишет DailyMail. Неприятный инцидент произошел на глазах у публики. Организаторы вынужденно приостановили концерт и через несколько минут предоставили артистке первую медицинскую помощь.

Через некоторое время Патти Смит привели в сознание. И вскоре она появилась на сцене на колесном кресле. Во время своей речи исполнительница обратилась к поклонникам и извинилась, что шоу пришлось завершить раньше указанного времени, и спела несколько хитов.

Патти Смит потеряла сознание на сцене во время шоу в Бразилии

К слову, на странице в Instagram театра Cultura Artística, где выступала Смит, сообщили, что ей стало плохо из-за мигрени, которая и вызвала головокружение. После продолжительных жалоб на сильные головные боли 78-летняя звезда была доставлена на обследование и лечение.

Патти Смит, в свою очередь, подтвердила эту информацию у себя в фотоблоге. Кроме того, она показала свежее селфи, где улыбается, и заверила, что сейчас она чувствует себя лучше.

Патти Смит

"Сообщаю всем, что со мной все хорошо. У меня случилось незначительное головокружение после мигрени. Случился небольшой инцидент, я покинула сцену и вернулась через 10 минут, чтобы поговорить с публикой. Я сказала всем, что у меня все хорошо и спела для них. Я была обследована лучшими врачами и все хорошо. Наряду со всеми ужасами в мире этот инцидент не заслуживает столько внимания. Благодарю всех за заботу. Поверьте мне, я в порядке", - подчеркнула исполнительница.

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