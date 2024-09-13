79-летний Майкл Дуглас признался, был ли у него страх ехать в Украину во время войны: "Мне повезло"

Американский актер Майкл Дуглас высказался о своем визите в Украину во время полномасштабного вторжения.

Так, звезда Голливуда ответил на самый популярный вопрос среди поклонников и признался, боялся ли он ехать в Киев во время угроз со стороны РФ. В комментарии "Радио Свобода" Майкл отметил, что его успокаивает, что этот город не прифронтовой. И к тому же выразил свой восторг от единения украинцев, несмотря на жизнь в опасных условиях.

Майкл Дуглас в Киеве / Фото: facebook.com/warmuseum.kiev.ua

"Мы далеко от фронта. Мы в Киеве, это далеко. Мне повезло иметь этот невероятный опыт, я в восторге. Все украинцы, которых я встретил – удивительно сильные и такие единые. Вы должны помнить – я американец, молодость которого прошла во вьетнамской войне. И наша страна была разъединена. Вы же наоборот – все объединены. И я думаю, что эта сила будет с вами до конца. А Киев очень красивый. Я даже не догадывался об этом. Очень благодарен за возможность быть здесь", – поделился впечатлениями от визита Дуглас.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала, чем занимался Майкл Дуглас в Киеве, какие места посетил и к чему призвал иностранцев.

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