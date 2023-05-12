79-летний Роберт Де Ниро впервые показал новорожденную дочь и рассекретил ее маму

Голливудский актер Роберт Де Ниро не стал мучить своих поклонников.

Вскоре после новости о том, что у 79-летней звезды ленты "Крестный отец" родился ребенок, он рассекретил пол малыша и кто же осчастливил его в седьмой раз. В эфире утреннего шоу CBS Mornings Де Ниро признался, что он стал отцом девочки, которую назвал Джиа Вирджиния.

Дочь Роберта Де Ниро

А подарила дочь оскароносному актеру тренер по боевым искусствам Тиффани Чен. Слухи о романе пары ходят с прошлого года, когда их вместе заметили во время отдыха на испанском курорте. Отметим, что Тиффани младше своего возлюбленного на 34 года.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен

Напомним, что для Роберта Де Ниро Джиа Вирджиния стала седьмым ребенком. У него также есть шесть детей от предыдущих отношений. Так, от первой жены Дайанн Эбботт, с которой актер состоял в браке с 1976-го по 1988 год, у него двое детей – приемная дочь Дрена и сын Рафаэль.

Во время романа с Туки Смит у актера с помощью суррогатной матери родились близнецы Джулиан и Аарон. Актриса Грейс Гайтауэр, с которой Де Ниро был в браке 21 год и развелся в 2018-м, родила звезде сына Эллиота и дочь Хеллен.

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