79-летний Роберт де Ниро впервые вышел в свет с молодой возлюбленной, которая родила ему седьмого ребенка

Голливудский актер Роберт де Ниро впервые совершил светский выход со своей избранницей, тренером по боевым искусствам Тиффани Чен.

Пара посетила презентацию фильма "Убийцы цветочной луны" и вечеринку Vanity Fair x Prada на Каннском кинофестивале. Влюбленные держались за руки и охотно позировали фотографам. На красной дорожке кинофестиваля возлюбленная 79-летнего де Ниро позировала в черном блестящем платье.

Роберт де Ниро и Тиффани Чен / Фото: Getty Images

А вот на вечеринку Vanity Fair Чен нарядилась более сдержанно – черные брюки и кофту, которые дополнила сумочкой бирюзового цвета.

Роберт де Ниро и Тиффани Чен / Фото: Getty Images

Роберт де Ниро не стал делать из своей личной жизни тайну. В начале апреля звезда ленты "Крестный отец" честно признался, что в седьмой раз стал отцом. Ребенка артисту родила тренер по боевым искусствам Тиффани Чен, которая младше звездного возлюбленного на 34 года. Также де Ниро сразу и показал новорожденную дочь, которую назвал Джиа Вирджиния.

Также от предыдущих браков у де Ниро есть шесть детей. От первой жены Даянн Эбботт актер имеет двоих детей – приемную дочь Дрену и сына Рафаэля.

Во время романа с Туки Смит у актера с помощью суррогатной матери родились близнецы Джулиан и Аарон. Актриса Грейс Гайтауэр, с которой Де Ниро был в браке 21 год и развелся в 2018-м, родила звезде сына Эллиота и дочь Хеллен.

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